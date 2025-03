Am Flughafen Hamburg geht heute wegen des Warnstreiks fast nichts. (Georg Wendt / dpa)

Seit 5 Uhr werde die Gepäckabfertigung bestreikt, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Stubbe in Hamburg. Man habe Gegenmaßnahmen des Flughafens wie etwa dem Einsatz von Streikbrechern zuvorkommen wollen. Nach Angaben einer Flughafen-Sprecherin konnten nur rund zehn Verbindungen stattfinden. Alle weiteren etwa 270 Abflüge und Ankünfte wurden gestrichen. Betroffen sind rund 40.000 Passagiere. In Hamburg haben an diesem Wochenende Schulferien begonnen.

Eigentlich sollte der Warnstreik, wie an 12 weiteren deutschen Flughäfen, erst morgen stattfinden. Hintergrund ist der Tarifstreit mit Bund und Kommunen, in dem Mitte März die nächste Verhandlungsrunde ansteht.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.