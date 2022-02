Wetter Am Freitag bedeckt

Das Wetter: In der Nacht meist bedeckt mit etwas Sprühregen. Im Süden aufgelockert bewölkt und weitgehend trocken. Tiefstwerte von plus 7 bis minus 2 Grad. Am Tag zumeist bedeckt, gelegentlich Regen, im Alpenvorland sonnige Abschnitte. Temperaturen 5 bis 11 Grad.

03.02.2022