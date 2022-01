Wetter Am Freitag bewölkt mit Niederschlägen, im Osten Auflockerungen

Das Wetter: In der Nacht einzelne Schnee- und Graupelschauer, in höheren Lagen Schneefälle. Tiefstwerte von plus 1 bis minus 7 Grad. Am Tag wechselnd bis stark bewölkt mit Regen- und Schneeschauern. Im Osten aufgelockert bewölkt und teils längere Zeit sonnig. Temperaturen 0 bis 6 Grad.

21.01.2022