Wetter

Am Freitag bewölkt mit Regen, im Südosten trocken

Das Wetter: In der Nacht Regen, im Bergland teils Schneeregen oder Schnee, später im Westen wieder nachlassend. Im Süden wolkig und meist trocken, örtlich Nebel. Tiefstwerte von plus 5 bis minus 3 Grad. Morgen im Norden und Westen dicht bewölkt mit Regen, in der Südosthälfte heiter bis wolkig. 4 bis 12 Grad.