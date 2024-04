Wetter

Am Freitag bewölkt und verbreitet Regen

Das Wetter: In der Nacht an den Alpen abklingende Schauer, Schneefallgrenze um 700 Meter. Sonst meist trocken, im Osten einzelne Schauer. Tiefstwerte von plus 5 bis minus 2 Grad. Am Tag viele Wolken, vom Nordwesten bis in den Süden ausgreifender Regen, im Nordwesten vereinzelt Gewitter mit Graupel. Schneefallgrenze zwischen 700 und 1000 Meter. 6 bis 12 Grad.