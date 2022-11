Wetter

Am Freitag Durchzug eines Regenbandes von Westen nach Osten

Das Wetter: In der Nacht wechselnd bewölkt und meist niederschlagsfrei. Gebietsweise Nebel. Von Westen her in den Morgenstunden dichte Wolken und aufkommender Regen. Tiefstwerte 7 bis 0 Grad. Am Tage Durchzug eines Regenbandes von Westen nach Osten. Später von Westen her Auflockerungen, aber noch einzelne Schauer. Im Süden teilweise trocken. An den Alpen oft sonnig. 4 bis 12 Grad, mit den höchsten Werten im Rheintal.

25.11.2022