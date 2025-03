Wetter

Am Freitag einzelne Schauer oder Schneeregen

Das Wetter: In der Nacht im Norden und Westen aufgelockert bewölkt, in Küstennähe vereinzelt Schneeregen. In der Mitte sowie im Südosten leichter Regen, im Bergland oberhalb von 400 Meter Schnee. Tiefstwerte +3 bis -3 Grad. Tagsüber im Norden aufgelockert bewölkt mit einzelnen Schauern. In der Mitte und im Süden meist stark bewölkt, örtlich Regen oder Schneeregen. Höchstwerte 3 bis 8 Grad.