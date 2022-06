Wetter

Am Freitag heiter bis wolkig, im Südwesten Schauer

Das Wetter: In der Nacht oft nur gering bewölkt, teils auch klar und trocken. Tiefstwerte 13 bis 2 Grad. Am Tag in der Südwesthälfte Schauer und Gewitter mit Starkregen und Hagel, lokale Unwetter möglich. Sonst heiter bis wolkig. 17 bis 28 Grad.

02.06.2022