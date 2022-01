Wetter Am Freitag im Norden heiter, sonst bewölkt mit etwas Niederschlägen

Das Wetter: In der Nacht bewölkt, von Norden nachlassende Niederschläge, oberhalb von 300 bis 500 m Schnee. Am Erzgebirge und Alpenrand Schneefall. Tiefsttemperaturen von plus 4 bis minus 5 Grad. Am Tag im Norden heiter, sonst bewölkt mit etwas Niederschlägen. 2 bis 8 Grad.

28.01.2022