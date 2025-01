Wetter

Am Freitag im Norden und Osten regnerisch, sonst teils sonnig

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht viele Wolken und langsam süd- und ostwärts ausgreifender Regen, im Südosten örtlich gefrierend. Tiefsttemperaturen plus 3 bis minus 2 Grad. Morgen im Norden und Osten zeitweise Regen, an den Alpen länger anhaltend. Sonst meist trocken und vorübergehend auch mal sonnig. Temperaturen 0 bis 7 Grad.