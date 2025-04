Wetter

Am Freitag im Norden und Osten teils wolkig, sonst sonnig

Das Wetter: In der Nacht meist klar. Von der Nordsee bis zum Erzgebirge örtlich Nebel. Temperaturen 7 bis 1, am Alpenrand um 0 Grad. Am Tag im Norden und Osten heiter bis wolkig, sonst vielfach sonnig. Höchstwerte 17 bis 24 Grad.