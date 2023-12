Wetter

Am Freitag im Norden und Westen Regen, im Süden trocken

Das Wetter: In der kommenden Nacht im Süden gebietsweise Regen. Sonst wechselnd bewölkt und von Nordwesten her schauerartiger Regen. Tiefstwerte 9 bis 4 Grad, am Alpenrand bis 0 Grad. An der Nordsee und in höheren Berglagen Sturmböen aus Südwest.