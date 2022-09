Wetter

Am Freitag im Norden und Westen wolkig, im Osten und Süden heiter

Das Wetter: In der kommenden Nacht meist gering bewölkt und gebietsweise Nebel. Temperaturrückgang auf 7 bis 1 Grad, an den Küsten um 10 Grad, vor allem im Osten und Süden gebietsweise Frost in Bodennähe. Am Tag vor allem im Norden und Westen einige dichtere Wolkenfelder, im Osten und Süden nach Nebelauflösung heitere Abschnitte. Temperaturen 16 bis 22 Grad.

22.09.2022