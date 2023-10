Wetter

Am Freitag im Norden Wolken, im Süden Sonne

Das Wetter: Nachts in der Nordhälfte bewölkt, ganz im Norden etwas Regen. In der Südhälfte gering bewölkt oder klar, stellenweise Nebel. Tiefswerte 13 bis 2 Grad. Am Tag im Norden bei starker Bewölkung leichter Regen. In der Mitte wechselnd wolkig und im Süden nach Nebelauflösung sonnig. Temperaturen 17 bis 22 Grad.

05.10.2023