Wetter

Am Freitag im Nordwesten Regen, sonst trocken, 19 bis 28 Grad

Das Wetter: In der kommenden Nacht in der Nordwesthälfte örtlich Regen. Sonst gering bewölkt oder klar, gebietsweise Nebel. Tiefstwerte 15 bis 6 Grad. Am Tage im Norden und Nordwesten stark bewölkt, zeitweise Regen. Im Süden heiter bis wolkig. 19 bis 28 Grad.

28.09.2023