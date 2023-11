Wetter

Am Freitag im Nordwesten und Westen Schauer, sonst überwiegend

Das Wetter: In der Nacht in der Ost- und Südhälfte Regen, an den Alpen länger anhaltend und in Hochlagen Schnee. Sonst überwiegend aufgelockert bewölkt und trocken. Tiefstwerte 9 bis 3 Grad. Morgen im Nordwesten und Westen Schauer, an den Alpen bedeckt und Regen, oberhalb von 1.000 Meter Schnee. Sonst verbreitet aufgelockert bewölkt und trocken. Temperaturen 7 bis 13 Grad.

02.11.2023