Wetter

Am Freitag in der Mitte, im Nordosten und Osten Niederschläge, sonst wechselnd bewölkt und überwiegend trocken

Das Wetter: Am Abend im Süden sowie im Osten und Nordosten teils sonnig und trocken. In den übrigen Gebieten schauerartige Regenfälle und teils kräftige Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor extremen Gewittern mit Tornadogefahr, Orkanböen und Starkregen in Nordhessen, dem südlichen Niedersachsen und im Nordwesten Thüringens.

22.06.2023