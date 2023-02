Wetter

Am Freitag in der Nordhälfte bewölkt, in der Südhälfte sonnig

Das Wetter: In der Nacht im Norden und in der Mitte Sprühregen oder Schneegriesel. Glättegefahr. Im Süden gering bewölkt oder klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte von plus 4 bis minus 8 Grad, in den Alpen bis minus 13 Grad. Am Tag in der Nordhälfte bewölkt, im Küstenumfeld etwas Regen. Südlich der Donau sonnig und trocken. Dazwischen teils bewölkt, teils sonnig. 1 bis 7 Grad.

10.02.2023