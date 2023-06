Wetter

Am Freitag in der Nordhälfte bewölkt, in der Südhälfte sonnig

Das Wetter: In der Nacht in der Nordhälfte wolkig, sonst klar. Tiefstwerte 12 bis 6 Grad. Am Tage in der Nordhälfte wechselnd bewölkt, im Nordosten vereinzelt Schauer. In der Südhälfte sonnig. 16 bis 28 Grad.

02.06.2023