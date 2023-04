Wetter

Am Freitag in der Nordosthälfte sonnig, sonst wechselnd bewölkt mit Regen

Das Wetter: In der Nacht in der Südwesthälfte bewölkt, gebietsweise Regen. Sonst meist klar und trocken. Tiefsttemperaturen 7 bis 2 Grad. Am Tag in der Nordosthälfte länger sonnig und trocken. In der Südwesthälfte Wechsel aus Sonne und Wolken, im Tagesverlauf Schauer und einzelne Gewitter. Örtlich Starkregen und Sturmböen. 15 bis 21 Grad.

20.04.2023