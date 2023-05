Wetter

Am Freitag meist heiter, 14 bis 25 Grad

Das Wetter: In der Nacht meist gering bewölkt oder klar. Am Alpenrand, im Norden und im Nordwesten wolkig, aber auch dort trocken. Abkühlung auf 11 bis 4 Grad, in der Nordhälfte gebietsweise bis nahe 0 Grad. Am Tag zunächst heiter, im Norden und Nordwesten wolkig, im Tagesverlauf zunehmend sonnig. Am Alpenrand Quellbewölkung. Höchstwerte 17 bis 25, an der See und im höheren Bergland um 14 Grad.

25.05.2023