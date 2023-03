Wetter

Am Freitag nach Nebelauflösung trocken bei 4 bis 11 Grad

Das Wetter: In der kommenden Nacht in der Nordhälfte sowie im Süden erneut Nebel oder Hochnebel, sonst klar und meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte bei Nebel oder Hochnebel um 0 Grad, unter klarem Himmel bis -5 Grad. An den Küsten frostfrei.

02.03.2023