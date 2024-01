Tarifstreit

Am Freitag nahezu bundesweite Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr

Der öffentliche Personennahverkehr wird am kommenden Freitag in allen Bundesländern außer in Bayern bestreikt. Das kündigte die Dienstleistungs-Gewerkschaft Verdi an. Betroffen sind demnach Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen.