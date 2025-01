Wetter

Am Freitag nur noch vereinzelt Schauer, -1 bis 4 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Osten Schneefall, von Westen nachlassend. Im Nordwesten Schneeregen. Sonst überwiegend trocken und stellenweise klar. Tiefstwerte plus 1 bis minus 5 Grad. Am Tag im Norden und Osten Niederschläge. Im Süden und Südwesten gebietsweise Aufheiterungen. 1 bis 5 Grad.