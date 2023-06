Wetter

Am Freitag regnerisch - 20 bis 27 Grad

Das Wetter: In der kommenden Nacht stark bewölkt und von Südwesten und Westen gebietsweise schauerartiger Regen. An den Alpen Gewitter. Sonst weitgehend trocken bei 18 bis 12 Grad. Am Tag wechselnd bis stark bewölkt, örtlich Schauer, vereinzelt gewittrig. Im Süden und Osten lokal Starkregen, Hagel und Sturmböen. 20 bis 27 Grad.

29.06.2023