Am Freitag wird es überwiegend freundlich und warm. (Deutschlandradio / Jörg-Christian Schillmöller)

In der Nacht teils wolkig, teils klar. An den Küsten geringes Schauerrisiko. Abkühlung auf 14 bis 8 Grad. Tagsüber sonnig und trocken, im Norden vereinzelt Regen. Höchstwerte 25 bis 31 Grad, an der Küste kühler.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Nordwesten aufkommende Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr. In der Südosthälfte viel Sonne. 24 bis 37 Grad.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.