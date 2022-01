Wetter Am Freitag teils bewölkt, teils sonnig

Das Wetter: Nachts im Norden bedeckt, vereinzelt Sprühregen. Sonst teils neblig, teils klar. Tiefstwerte plus 2 bis minus 8 Grad. Am Tag im Norden und Osten bedeckt mit etwas Sprühregen, später örtlich Aufheiterungen. Im Westen und in der Mitte Nebel oder Hochnebel, teils auch freundlich. Im Süden länger sonnig. Temperaturen 2 bis 9 Grad.

13.01.2022