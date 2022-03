Wetter Am Freitag überwiegend sonnig

Das Wetter: In der Nacht gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. Tiefstwerte von plus 5 bis minus 7 Grad. Morgen sonnig, nachmittags im äußersten Westen und Südwesten zunehmend bewölkt, aber trocken. In der Osthälfte 5 bis 11 Grad, in der Westhälfte 10 bis 16 Grad.

10.03.2022