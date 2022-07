Wetter

Am Freitag verbreitet sonnig

Das Wetter: In der Nacht teils wolkig, teils klar. An der Küste einzelne Schauer und auch in Südostbayern vor allem anfangs noch Schauer und Gewitter. Tiefstwerte 17 bis 8 Grad. Am Tag im Norden und in der Mitte wolkig mit sonnigen Abschnitten, an den Küsten vereinzelt Schauer. Im Süden meist sonnig. 18 bis 29 Grad.

15.07.2022