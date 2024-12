Wetter

Am Freitag verbreitet stark bewölkt, zeitweise Regen

Das Wetter: In der Nacht teils kräftige Niederschläge, im Osten und Südosten stellenweise gefrierend oder als Schnee. Gebietsweise starker bis stürmischer Wind. Tiefstwerte plus 6 bis minus 3 Grad. Am Tag stark bewölkt, zeitweise Regen. Nur im Südwesten weitgehend trocken. Temperaturen 3 bis 10 Grad.