Wetter

Am Freitag wechselnd bewölkt, im Norden etwas Regen

Das Wetter: In der Nacht an der Nordsee einzelne Schauer, im Südosten nachlassender Regen. Sonst trocken und teils gering bewölkt, in der Mitte örtlich Nebel. Tiefsttemperaturen 14 bis 5 Grad. Morgen im Westen und Nordwesten stärker bewölkt und etwas Regen, sonst wechselnd wolkig, nach Südwesten auch länger sonnig. 20 bis 25 Grad.

09.06.2022