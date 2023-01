Wetter

Am Freitag wechselnd bewölkt mit Regen

Das Wetter: In der Nacht bewölkt und gelegentlich etwas Regen, im Norden in der zweiten Nachthälfte anhaltender Regen. Temperaturen 10 bis 1 Grad. Am Tag im Süden wechselnd bewölkt und trocken, am Alpenrand auch Auflockerungen. Sonst überwiegend stark bewölkt und zeitweilig Regen, im Norden zunächst länger andauernd. 7 bis 14 Grad.

06.01.2023