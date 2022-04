Wetter

Am Freitag wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer

Das Wetter: Nachts in der Mitte bewölkt mit etwas Regen. Im Norden und Süden klar. Tiefstwerte 8 bis 2 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte etwas Regen, an den Küsten zunehmend sonnig. Im Süden heiter bis wolkig, später auch hier vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 14 bis 20 Grad.

21.04.2022