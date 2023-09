Wetter

Am Freitag wieder viel Sonne, 27 bis 33 Grad

Das Wetter: In der Nacht meist klar, im Süden und in der Mitte örtlich Nebel. Abkühlung auf 16 bis 8 Grad. Am Tag im Süden und Westen vor allem über dem Bergland zeitweise Quellwolken. Ansonsten wieder viel Sonne. 27 bis 33 Grad.

07.09.2023