Wetter Am heutigen Donnerstag sonnig

Das Wetter: In der Nacht meist gering bewölkt oder klar. Vor allem im Nordosten vereinzelt Nebel oder Hochnebel. Tiefstwerte von plus 2 bis minus 8 Grad. Am Tag viel Sonnenschein und trocken bei Temperaturen zwischen 9 und 17 Grad.

10.03.2022