Schon als Kind gab Gerhard Henschel eine Zeitung mit Familiennachrichten heraus. Heute dient sie ihm als Quelle für sein chronologisch angelegtes Romanprojekt über die Familie Schlosser. Vergangenen Herbst erschien der achte Band der Reihe mit dem Titel "Erfolgsroman". Henschel verfasst aber auch Satiren für das Magazin Titanic, nimmt mit Streitschriften wie dem "Gossenreport" die Bild-Zeitung aufs Korn, übersetzte Bob Dylans "Chronicles" und liebt Zungenbrecher wie den vom Cottbusser Postkutschkasten.

Vom Taxifahrer zum Schriftsteller

Gerhard Henschel wurde 1962 in Hannover geboren und studierte Geisteswissenschaften in Bielefeld, Berlin und Köln. 1990 wollte er nicht mehr studieren und wurde nach einer kurzen Taxifahrerkarriere Schriftsteller. Er veröffentlichte Sachbücher wie 1998 die "Kulturgeschichte der Missverständnisse" und Satiren wie im Jahr 2000 "Der Müllah von Bullerbü". 2002 erschien Henschels hochgelobter Briefroman "Die Liebenden", in dem er die Lebensgeschichte seiner Eltern aufgreift und den Boden bereitet für sein Alter Ego Martin Schlosser, der erstmals im 2004 veröffentlichten "Kindheitsroman" die Rolle des Erzählers übernimmt.

Mehrere seiner Bücher verfasste Henschel gemeinsam mit Autoren, die der Neuen Frankfurter Schule verbunden sind, wie Wiglaf Droste oder Eckhard Henscheid. Henschel wurde unter anderen mit dem Hannelore-Greve-Literaturpreis und zuletzt mit dem Ben-Witter-Preis ausgezeichnet. Heute lebt der 56-Jährige als freier Schriftsteller in der Lüneburger Heide.

