Die Musik wurde Johannes Moser in die Wiege gelegt. Der Vater ist Cellist, die Mutter Sängerin, der Bruder Pianist, die Sopranistin Edda Moser seine Tante. Die eigene Solokarriere startete für Johannes Moser, als er 2002 beim Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau den zweiten Preis gewann. Heute konzertiert der 39-Jährige weltweit mit den bekanntesten Orchestern unter Dirigenten wie Herbert Blomstedt, Valery Gergiev und Mariss Jansons.

Findet Ausgleich in der Natur Oberbayerns

Spätestens seit seinem Debüt bei den Berliner Philharmonikern unter Zubin Mehta gehört Johannes Moser zur Weltspitze seines Fachs. Wenn der zweifache Echo-Preisträger eine Auszeit braucht, zieht es den gebürtigen Münchner in die Natur, zum Wandern, Joggen und Mountainbiken.

Musik-Laufplan

Titel: 4. Satz: Miroirs. Lent et extatique

aus: Tout un monde lointain. Konzert für Violoncello und Orchester

Länge: 03:40

Solist: Johannes Moser (1979-)(Violoncello)

Orchester: Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

Dirigent: Thomas Søndergård

Komponist: Henri Dutilleux

Label: Penta Tone NL

Best.-Nr: 5186689



Titel: Subterranean homesick alien

Länge: 03:18

Interpret: Radiohead

Komponist: Radiohead

Label: Parlophone

Best.-Nr: 855229-2

Plattentitel: Ok computer



Titel: I'm not so sure

Länge: 03:00

Interpret: The Roy Hargrove Quintet

Komponist: Cedar Walton

Label: Emarcy Records

Best.-Nr: 1764181

Plattentitel: Earfood



Titel: 1. Satz: Allegro assai

aus: Sinfonie Nr. 1 b-Moll

Länge: 03:36

Orchester: BBC Symphony Orchestra

Dirigent: Edward Gardner

Komponist: William Walton

Label: CHANDOS

Best.-Nr: CHSA5136



Titel: River man

Länge: 04:19

Interpret: Nick Drake

Komponist: Nick Drake

Label: UNIVERSAL

Best.-Nr: 980914-4

Plattentitel: The very best of Singer/Songwriters



Titel: River man

Länge: 03:10

Interpret: Brad Mehldau Trio

Komponist: Nick Drake

Label: Warner Bros. Records

Best.-Nr: 248005-2

Plattentitel: Art of the Trio, Vol. 5: Progression



Titel: Nr. 2: Le Gibet: Trés lent

aus: Gaspard de la nuit (Schatzmeister der Nacht)

Länge: 03:25

Solist: Ivo Pogorelich (Klavier)

Komponist: Maurice Ravel

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 459045-2



Titel: Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen (II,14) (Arie der Königin der Nacht)

aus: Die Zauberflöte

Länge: 02:58

Solist: Edda Moser (Sopran)(Königin der Nacht)

Orchester: Orchester der Bayerischen Staatsoper München

Dirigent: Wolfgang Sawallisch

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: W S M

Best.-Nr: 742405-2



Titel: An Silvia. Lied, op 106,4; D 891

Länge: 02:51

Solist: Edith Wiens (Sopran)

Solist: Rudolf Jansen (Klavier)

Komponist: Franz Schubert

Label: musica viva

Best.-Nr: MVCD 1053



Titel: Sabotage

Länge: 01:39

Interpret: Beastie Boys

Komponist: Adam "Adrock" Horovitz, Michael "Mike D" Diamond, Adam "MCA" Yauch

Label: Capitol

Best.-Nr: 344558-2

Plattentitel: Solid gold hits



Titel: Eiserne Puppe

Länge: 03:26

Solist: Johannes Moser (Cellist)

Orchester: Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Dirigent: Johannes Kalitzke

Komponist: Johannes Kalitzke

Label: KAIROS

Best.-Nr: 8235294