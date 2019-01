Axel Kober wurde 1970 in der oberfränkischen Stadt Kronach geboren. Die Eltern waren sehr musikinteressiert und so lernte Kober die sommerlichen Richard-Wagner-Festspiele im benachbarten Bayreuth schon in den Kindertagen kennen. Heute schwenkt er selbst den Taktstock im Orchestergraben des Grünen Hügels.

Generalmusikdirektor der Deutschen Oper am Rhein

Kober studierte an der Hochschule für Musik in Würzburg, wo ihn Peter Falk und Günther Wich in der Kunst des Dirigierens schulten. Die Theater in Schwerin, Dortmund und Mannheim standen am Anfang seines beruflichen Wachsens. Seit der Spielzeit 2009/10 trägt er als Generalmusikdirektor die Verantwortung an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf und Duisburg. Sein Vertrag wurde bis zum Sommer 2024 verlängert. Dabei ist seine künstlerische Arbeit nicht auf die Rhein-Oper begrenzt. Große Produktionen leitete und leitet Axel Kober auch an den Opernhäusern von Kopenhagen, Wien, Basel, Hamburg, Straßburg, Dresden oder Zürich.

Musik-Laufplan

Titel: Vorspiel

aus: Hänsel und Gretel. Märchenspiel in 3 Bildern

Länge: 08:29

Orchester: Wiener Philharmoniker

Dirigent: Georg Solti

Komponist: Engelbert Humperdinck

Label: Decca

Best.-Nr: 421111-2



Titel: Tannhäuser, Ouvertüre (Beginn)

Länge: 05:16

Orchester: Bayreuth Festival Orchestra

Dirigent: Axel Kober

Komponist: Richard Wagner

Label: Opus Arte

Best.-Nr: 8315393



Titel: (1) Toccata

aus: Toccata und Fuge für Orgel d-Moll, BWV 565

Länge: 03:06

Solist: Albrecht Koch

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: Querstand

Best.-Nr: 1716



Titel: The Flying Theme

Länge: 03:43

Interpret: John Williams

Komponist: John Williams

Label: Philips

Best.-Nr: 4267552

Plattentitel: The best of space music



Titel: Mild und leise, wie er lächelt. Isoldes Liebestod (3.Akt)

aus: Tristan und Isolde

Länge: 07:23

Solist: Margaret Price (Sopran)(Isolde)

Orchester: Staatskapelle Dresden

Dirigent: Carlos Kleiber

Komponist: Richard Wagner

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 446894-2



Titel: Gente Gente, All'armi

aus: Die Hochzeit des Figaro (Le Nozze di Figaro)

Länge: 04:57

Solisten: Jorma Hynninen (Graf Almaviva), Kathleen Battle (Susanna), Margaret Price (Gräfin Almaviva), Thomas Allen (Figaro)

Orchester: Wiener Philharmoniker

Dirigent: Riccardo Muti

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: His Master's Voice

Best.-Nr: 2705763



Titel: Everything

Länge: 03:33

Interpret: Michael Bublé

Komponist: Michael Bublé, Alan Chang, Amy Foster-Gillies

Label: Reprise Records

Best.-Nr: 249998-9

Plattentitel: Call me irresponsible



Titel: Mr. Bojangles

Länge: 03:16

Interpret: Robbie Williams

Komponist: Jerry Jeff Walker

Label: Ariola

Best.-Nr: 195989-2

Plattentitel: Amica essentials - A perfect day



Titel: aus: Nr. 12: Am leuchtenden Sommermorgen

aus: Dichterliebe. Liederzyklus für Singstimme und Klavier, op. 48,

Länge: 02:47

Solist: Fritz Wunderlich (1930-1966)(Tenor)

Solist: Hubert Giesen (1898-1980)(Klavier)

Komponist: Robert Schumann

Label: faszination musik

Best.-Nr: SWR19064CD