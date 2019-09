1971 wurde François-Xavier Roth in dem Pariser Vorort Neuilly-sur-Seine geboren. Seit 2015 ist er Generalmusikdirektor der Stadt Köln, bekannt für ungewöhnliche Programme und engagierte Education-Arbeit. Musiker des Gürzenich-Orchesters beschreiben die Zusammenarbeit als inspirierend und erfüllend. Vor seinem Umzug ins Rheinland war François-Xavier Roth Chefdirigent des SWR Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg. Seit zwei Jahren ist er erster Gastdirigent des London Symphony Orchestra. Mit Les Siècles gründete der umtriebige Franzose sein eigenes Orchester, das je nach Repertoire auf modernen oder historischen Instrumenten spielt.

Musik-Laufplan

Titel: Madeleine

Länge: 02:39

Interpret: Jacques Brel

Komponist: Jacques Brel, Jean Corti, Gérard Jouannest

Label: Barclay

Best.-Nr: 980839-6

Plattentitel: Infiniment - 40 chansons



Titel: (2) Improvisation I sur Mallarmé.

aus: Pli selon pli. Portrait de Mallarmé für Sopran und Orchester. Für Sopran und Orchester

Länge: 02:43

Solist: Phyllis Bryn-Julson (Sopran)

Orchester: BBC Symphony Orchestra

Dirigent: Pierre Boulez

Komponist: Pierre Boulez

Label: ERATO

Best.-Nr: 178771-2



Titel: Nr. 4: Wenn ich in deine Augen seh' aus: Dichterliebe, op. 48

Länge: 01:22

Solist: Fritz Wunderlich (Tenor)

Solist: Hubert Giesen (Klavier)

Komponist: Robert Schumann

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 00289-4775307; 4775305



Titel: Maestoso aus: Sinfonie Nr.3 c-Moll für Orchester und Orchester op.78

Länge: 04:09

Solist: Daniel Roth (Orgel)

Orchester: Les Siècles

Dirigent: Francois-Xavier Roth

Komponist: Camille Saint-Saens

Label: musicales actes

Best.-Nr: 8180947



Titel: Vierter Satz aus: Harold en Italie, op.16

Länge: 03:08

Orchester: Les Siècles

Dirigent: Francois-Xavier Roth

Komponist: Hector Berlioz

Label: HARMONIA MUNDI FRANCE

Best.-Nr: HMM 902634



Titel: La mer

Länge: 03:19

Interpret: Charles Trénet

Komponist: Charles Trénet

Label: MUSICTALES

Best.-Nr: 2087121

Plattentitel: Vive la France



Titel: aus: Pierrot Lunaire, op 21 Dreimal 7 Gedichte für Sprechstimme, Klavier, Flöte, Piccolo, Klarinette, Baßklarinette, Violine, Viola und Violoncello (Liederzyklus in 3 Teilen), 1. und 2. Satz

Länge: 03:12

Solist: Christine Schäfer (Sprechstimme)

Ensemble: Ensemble InterContemporain

Dirigent: Pierre Boulez

Komponist: Arnold Schönberg

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 457630-2



Titel: Get Lucky

Länge: 02:40

Interpret: Daft Punk

Komponist: Daft Punk

Label: COLUMBIA

Best.-Nr: 3510606

Plattentitel: Random Access memoires



Titel: sechster Satz aus: Sinfonie Nr.3

Länge: 04:31

Orchester: Gürzenich Orchester Köln

Dirigent: Francois-Xavier Roth

Komponist: Gustav Mahler

Label: HARMONIA MUNDI FRANCE

Best.-Nr: HMM 905315