Sein Erweckungserlebnis hatte Jonathan Stockhammer, als er Leonard Bernstein in New York mit einer Sinfonie von Gustav Mahler hörte. Der Spross einer Musikerfamilie sattelte um: Statt weiter Politik und Chinesisch zu studieren, entschied sich Jonathan Stockhammer für ein Dirigierstudium in seiner Heimatstadt Los Angeles. Schon währenddessen dirigierte er das Orchester Los Angeles Philharmonic und assistierte Chefdirigent Esa-Pekka Salonen.

Projekte jenseits der Klassik-Grenzen

Seit 20 Jahren lebt Jonathan Stockhammer inzwischen in Deutschland. Ein Enthusiast, der sich beharrlich für die zeitgenössische Musik einsetzt, Opern an der Metropolitan Opera in New York, der Wiener Staatsoper oder der Komischen Oper Berlin dirigiert und am Pult renommierter Sinfonieorchester steht. Mit Vorliebe engagiert sich der 49-jährige Deutsch-Amerikaner in Projekten jenseits enger Grenzen und Klischees, etwa mit den Pet Shop Boys, Chick Corea, Gary Burton oder dem Rapper Saul Williams.

Musik-Laufplan

Titel: Love Castle

Länge: 05:32

Interpret: Chick Cora Klavier

Komponist: Chick Corea, Gary Burton

Label: Concord

Plattentitel: The new crystal silence

Titel: 1. Satz: Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande. Allegro ma non troppo

aus: Sinfonie Nr.6 F-Dur, op.68 (Pastorale)

Länge: 01:59

Orchester: Orchestra Sinfonica Di Roma Della RAI

Dirigent: Wilhelm Furtwängler

Komponist: Ludwig van Beethoven

Label: Urania

Titel: She said she said

Länge: 02:36

Interpret: The Beatles

Komponist: John Lennon, Paul McCartney

Label: Parlophone

Best.-Nr: 3824172

Plattentitel: Revolver

Titel: Freewill

Länge: 03:12

Interpret: Rush

Komponist: Alex Lifeson, Geddy Lee, Neil Peart

Label: Atlantic

Best.-Nr: 7567899495

Plattentitel: Snakes & arrows - Live

Titel: 1. Satz: Allegretto

aus: Sinfonietta für Orchester, op.60 (Vojenská symfonietta (Orig )Sletová symfonietta)

Länge: 02:17

Orchester: Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Dirigent: Eliahu Inbal

Komponist: Leos Janácek

Label: DENON

Best.-Nr: CO-18049

Titel: Bess, you is my woman now

Länge: 03:15

Interpret: Miles Davis

Komponist: George Gershwin

Label: COLUMBIA

Best.-Nr: CK65141

Plattentitel: Porgy and Bess

Titel: Jeux. Poème dansé

Länge: 03:01

Orchester: Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken

Dirigent: Jonathan Stockhammer

Komponist: Claude Debussy

Titel: Everybody's talkin'

Länge: 02:38

Interpret: Harry Nilsson

Komponist: Fred Neil

Label: Electrola

Best.-Nr: 781030-2

Plattentitel: Pop Heaven

Titel: 3. Satz Poco adagio quasi andante; 4. Satz: Allegro

aus: Sinfonie Nr. 4 op. 29, FS 76 (Das Unauslöschliche)

Länge: 03:44

Orchester: New York Philharmonic Orchestra

Dirigent: Alan Gilbert

Komponist: Carl Nielsen

Label: Dacapo Records (Denmark)

Best.-Nr: 6220624

Titel: 5. Satz: Rondo-Finale, Allegro ordinario

aus: Sinfonie Nr.7 e-Moll

Länge: 04:40

Orchester: Junge Norddeutsche Philharmonie

Dirigent: Jonathan Stockhammer

Komponist: Gustav Mahler