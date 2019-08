"Spontan weise zu sein" – diesen Zustand strebt Omer Meir Wellber an, wenn er am Pult eines Orchesters steht und Musik zum Leben erweckt. Es soll so wirken, als ob die Klänge aus dem Nichts kommen, so Wellber. Deshalb dirigiert der 37-Jährige meistens ohne Partitur – die Musik hat der Künstler ohnehin bereits tief verinnerlicht, wenn er zu proben beginnt.

Chefdirigent des BBC Philharmonic

Omer Meir Wellber gilt als einer der talentiertesten Dirigenten seiner Generation. Geboren 1981 in der israelischen Großstadt Be’er Sheva, begann er mit fünf Jahren mit Klavier- und Akkordeonunterricht. Auf das Dirigier- und Kompositionsstudium in Jerusalem und die Zeit als Assistent von Daniel Barenboim folgte ein steiler Karrierestart mit vielen Auftritten bei Orchestern wie der Filarmonica della Scala, dem Orchestre de Paris und dem Gewandhausorchester Leipzig. Aktuell ist er Chefdirigent des BBC Philharmonic und Erster Gastdirigent der Semperoper Dresden.

Musik-Laufplan

