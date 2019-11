Thomas Köck wurde 1986 in Oberösterreich geboren. Er studierte Philosophie, Szenisches Schreiben und Film in Wien und Berlin. Was Zeit und Raum bedeuten, wie wir aus der Vergangenheit lernen können und welche Energie im Scheitern steckt - das erforscht er heute in seinen Texten. In seinem Stück "atlas" erzählt Thomas Köck die Geschichte von drei vietnamesischen Gastarbeiterinnen, die über Jahrzehnte hinweg jeweils ein ähnliches Schicksal erleben.

Traum von Radiomoderation

Auf "nazisundgoldmund.net" bloggt er gegen Rechtsextremismus. Der Dramatiker lebt heute in Berlin, wo er auch als Theatermacher, Veranstalter und Musiker auftritt. Er träumt schon lange davon, eine Radiosendung zu gestalten, spätnachts, mit rauchiger Stimme. Dass Klassik-Pop-et cetera vormittags läuft, nahm er aber willig in Kauf.

Musik-Laufplan

Titel: When we were young

Länge: 05:52

Interpret: Andreas Spechtl

Komponist: Andreas Spechtl

Label: BUREAU B

Best.-Nr: BB319

Plattentitel: Strategies



Titel: Strange fruit

Länge: 03:11

Interpretin: Billie Holiday

Komponist: Lewis Allan

Label: GRP

Best.-Nr: CMD24012

Plattentitel: The complete Commodore Recordings



Titel: It's been a honeymoon - Can't take no mo' (3) aus: City Life

Länge: 05:00

Ensemble: Ensemble Modern Frankfurt

Dirigent: Peter Rundel

Komponist: Steve Reich

Label: RCA Records Label

Best.-Nr: 74321-66459-2



Titel: Anthems for a seventeen year old girl

Länge: 04:11

Interpret: Broken Social Scene

Komponist: N. N.

Label: Vertigo

Best.-Nr: 9865531

Plattentitel: You forgot it in people



Titel: Grass

Länge: 02:55

Interpret: Animal Collective

Komponist: N. N.

Label: PLAY IT AGAIN SAM

Best.-Nr: FAT-SP11

Plattentitel: Feels



Titel: Die Grenzen des guten Geschmacks 2

Länge: 02:33

Interpret: Tocotronic

Komponist: Dirk von Lowtzow, Jan Müller, Arne Zank

Label: MOTOR

Best.-Nr: 547545-2

Plattentitel: K.O.O.K (K. O. - Okay)



Titel: In the clinches

Länge: 02:06

Interpret: Colin Stetson

Komponist: N. N.

Label: 52hz (Indigo)

Plattentitel: All this i do for glory



Titel: Dance While You Can

Länge: 03:34

Solist: Michelle Gurevich

Komponist: Michelle Gurevich

Best.-Nr: B01M02B2A9



Titel: Spring 1

Länge: 02:26

Solisten: Daniel Hope (Vl) / Max Richter (ELT)

Orchester: Konzerthaus Kammerorchester Berlin

Dirigent: André De Ridder

Komponist: Max Richter

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 4765040

Plattentitel: Recomposed by Max Richter: Vivaldi - The four seasons



Titel: RH Negative

Länge: 05:12

Solist: Rafael Anton Irisarri

Komponist: Rafael Anton Irisarri

Label: Umor-Rex

Best.-Nr: B074CL7HYT



Titel: Das gewölbte Tor

Länge: 04:44

Interpret: Christiane Rösinger

Komponist: Christiane Rösinger

Label: STAATSAKT

Best.-Nr: o. A.