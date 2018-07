Christian Tetzlaff gehört zu den Ausnahmekünstlern seiner Generation. Der Geiger pflegt ein ungewöhnlich breites Repertoire und gibt rund 100 Konzerte pro Jahr. Christian Tetzlaff war "Artist in Residence" bei den Berliner Philharmonikern, spielte eine Konzertserie mit dem Orchester der New Yorker Met und gastiert regelmäßig bei den Wiener und den New Yorker Philharmonikern, dem Concertgebouworkest in Amsterdam und den großen Londoner Orchestern.

Emotionaler Zugang zu Musik

Christian Tetzlaff wurde 1966 in Hamburg geboren und von Uwe-Martin Haiberg an der Musikhochschule in Lübeck ausgebildet. Er spielte viele Jahre in Jugendorchestern und bewahrte sich einen emotionalen, unmittelbaren Zugang zur Musik. Er möchte vermitteln, was die Komponisten bewegte und mit Hilfe seiner Geige existentielle Geschichten erzählen. "Man muss ein bisschen genauer hinschauen als Interpret", sagt Christian Tetzlaff und lädt sein Publikum dazu ein, genauer hinzuhören.

Musik-Laufplan

Titel: 3. Satz: Adagio - Allegro

aus: Konzert für Violine und Orchester Nr. 2 cis-Moll, op. 129

Länge: 04:09

Solist: Christian Tetzlaff (Violine)

Orchester: Helsinki Philharmonic Orchestra

Dirigent: John Storgårds

Komponist: Dmitri Schostakowitsch

Label: ONDINE

Best.-Nr: ODE 1239-2

Titel: (6) An die Geliebte (Nr. 32)

aus: Mörike-Lieder. Für Tenor und Klavier

Länge: 04:03

Solist: Julian Prégardien (1984-)(Tenor)

Solist: Christoph Schnackertz (Klavier)

Komponist: Hugo Wolf

Label: myrios classics

Best.-Nr: MYR012

Titel: Du bist die Ruh D 776, arrangiert für Streichquartett

Länge: 03:34

Ensemble: Signum Quartett

Komponist: Franz Schubert

Bearbeiter: Xandi van Dijk

Label: PENTATONE

Best.-Nr: 8139494

Titel: Requiem für Mignon. Für Chor, Solostimmen und Orchester, op. 98b

Länge: 04:12

Orchester: Orchestre Révolutionnaire et Romantique

Dirigent: John Eliot Gardiner

Komponist: Robert Schumann

Label: Archiv Produktion

Best.-Nr: 457660-2

Titel: 3. Satz: Scherzo. Presto - Poco meno presto

aus: Trio Nr. 2 C-dur, op. 87

Länge: 04:43

Solist: Lars Vogt (Klavier)

Solist: Christian Tetzlaff (Violine)

Solist: Tanja Tetzlaff (Violoncello)

Komponist: Johannes Brahms

Label: ONDINE

Best.-Nr: 7228480

Titel: 2. Szene: Gretchen vor dem Bild der Mater dolorosa

aus: Szenen aus Goethes "Faust" für Soli, Chor und Orchester

Länge: 04:10

Solist: Edith Mathis (Sopran, Gretchen)

Chor: Chor des Städtischen Musikvereins e. V. Düsseldorf

Orchester: Düsseldorfer Symphoniker

Dirigent: Bernhard Klee

Komponist: Robert Schumann

Label: Electrola

Best.-Nr: 1 C 165-46435/36

Titel: Nocturne für Klavier Nr. 20 cis-Moll, op. posth. (KK IVa Nr. 16)

Länge: 04:03

Solist: Lars Vogt (Klavier)

Komponist: Frederic Chopin

Label: CAvi-music

Best.-Nr: 8553267

Titel: Fantasie g-Moll für Violine und Orchester

Länge: 08:19

Solist: Christian Tetzlaff (Violine)

Orchester: Helsinki Philharmonic Orchestra

Dirigent: John Storgårds

Komponist: Josef Suk

Label: ONDINE

Best.-Nr: 12795