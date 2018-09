Der 1978 in Schweinfurt geborene Michael Wollny wird schon heute mit Jazzgrößen wie Albert Mangelsdorff auf eine Stufe gestellt. Zunächst "klassisch" ausgebildet kam er erst in seiner Studienzeit zum Jazz. Jazzmusiker wie Chris Beier und Heinz Sauer, John Taylor und Walter Norris zählen zu seinen wichtigen Lehrern.

Professur in Leipzig

Sowohl als Solist als auch als Triospieler wurde Michael Wollny vielfach mit diversen Preisen ausgezeichnet. Seine CD-Einspielungen landeten häufig bereits bei der Veröffentlichung auf dem 1. Platz der Jazz-Albumcharts. Heute lebt Michael Wollny in Leipzig und hat an der dortigen Musikhochschule eine Professur inne.

Musik-Laufplan

Titel: Farbenlehre

Länge: 03:21

Interpret: Michael Wollny Trio

Komponist: Michael Wollny

Label: ACT

Best.-Nr: ACT9863-2

Plattentitel: Oslo

Titel: Prélude à l'après-midi d'un faune (Vorspiel zu Der Nachmittag eines Faun)

Länge: 08:52

Orchester: The Cleveland Orchestra

Dirigent: Pierre Boulez

Komponist: Claude Debussy

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 002894794281

Titel: Everything I love

Länge: 07:45

Interpret: John Taylor

Komponist: Cole Porter

Label: ECM-Records

Best.-Nr: 517353-2

Plattentitel: You never know

Titel: Kieser's exchange

Länge: 04:58

Interpret: Heinz Sauer Trio

Komponist: Heinz Sauer

Label: INFRACom!

Best.-Nr: IC120-2

Plattentitel: Der Frankfurt Sound - From the sixties up to now

Titel: Pretty good year

Länge: 03:25

Interpret: Tori Amos

Komponist: Tori Amos

Label: RHINO

Plattentitel: Under the pink

Titel: An echo, a stain

Länge: 04:35

Interpret: Björk

Komponist: Björk Gudmundsdottir, Guy Sigsworth

Label: Polydor

Best.-Nr: 9866579

Plattentitel: Vespertine - Live

Titel: Nothing Compares 2 U

Länge: 05:09

Interpret: Heinz Sauer

Komponist: Prince

Label: ACT

Best.-Nr: 9549-2

Plattentitel: Don't Explain - Live in Concert

Titel: Allemande (1)

Länge: 03:19

Interpret: Joachim Kühn

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: Emarcy Records

Best.-Nr: 542320-2

Plattentitel: Klavier solo

Titel: Quantum theory

Länge: 04:24

Interpret: Jarvis

Komponist: Jarvis Cocker

Label: ROUGH TRADE RECORDS UK LTD.

Best.-Nr: 346.1340.2

Plattentitel: Jarvis