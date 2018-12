Für seine Comedy-Tour 2017 posierte Oliver Polak kniend auf einer Deutschlandfahne. Nackt. Mit einer Bockwurst zwischen seinen Beinen, so hell wie der behaarte Bauch. Der Titel der Tour, "Über alles", erinnerte an die verbotene Strophe der deutschen Nationalhymne. Oliver Polak provoziert kräftig. Seine Familienbiografie bietet ihm das Material dazu.

Schwerpunkt Antisemitismus

Er wurde 1976 im Emsland geboren, in Papenburg. Der Vater, ein deutscher Jude, überlebte mehrere Konzentrationslager. Polaks Mutter, eine russische Jüdin, emigrierte aus der Sowjetunion nach Deutschland.

Der Kabarettist knöpft sich die großen Themen vor: Sex, Hass, Antisemitismus und Rassismus. Nach seinen beiden Büchern "Ich darf das, ich bin Jude" und "Der jüdische Patient" ist kürzlich ein drittes Buch über Antisemitismus erschienen: "Gegen Judenhass".

Komik bis zur Schmerzgrenze

Bei Oliver Polak wird Komik aus der Wohlfühlecke gescheucht. Im besten Fall bleiben einem die Chips im Halse stecken. Denn der 42-Jährige möchte aufmerksam machen auf vorherrschenden Judenhass und fordert mehr Empathie sowie Schutz und Klarheit durch die Bundesregierung.

Musik-Laufplan

Titel: A house is not a home

Länge: 03:48

Interpret: Burt F. Bacharach

Komponist: Burt F. Bacharach

Label: A&M

Best.-Nr: 394131-2

Plattentitel: Reach out



Titel: Somewhere in the night

Länge: 03:26

Interpret: Barry Manilow

Komponist: William Stewart Jennings, Richard Kerr

Label: Arista

Best.-Nr: 660201-2

Plattentitel: Ultimate Manilow (All original recordings)



Titel: Left to my own devices

Länge: 04:47

Interpret: Pet Shop Boys

Komponist: Chris Lowe, Neil Tennant

Label: Parlophone Label Group (PLG)

Best.-Nr: 0190295826178

Plattentitel: Introspective: Further listening 1988-1989



Titel: Ich weiß, was ich will

Länge: 05:03

Interpret: Udo Jürgens

Komponist: Udo Jürgens

Label: Ariola

Best.-Nr: 88883793212

Plattentitel: Mitten im Leben - Das Tribute Album



Titel: One dark love poem

Länge: 03:24

Interpret: The Notwist

Komponist: Markus Acher

Label: Alien Transistor

Plattentitel: Superheroes, ghostvillains and stuff



Titel: Plan No. 1

Länge: 07:39

Interpret: Motorpsycho

Komponist: Bent Saether, Hans Magnus Ryan

Label: Voices of Wonder

Best.-Nr: VOW030C

Plattentitel: Demon box



Titel: Pro Familia

Länge: 04:37

Interpret: Blumfeld

Komponist: Blumfeld

Label: ROUGH TRADE

Best.-Nr: 129.3565.2

Plattentitel: Old nobody



Titel: Last dance

Länge: 03:19

Interpret: Donna Summer

Komponist: Paul F. Jabara

Label: Ariola

Best.-Nr: 88697016702

Plattentitel: Let's dance, Vol. 2



Titel: Through the rain

Länge: 04:48

Interpret: Mariah Carey

Komponist: Mariah Carey, Lionel Cole

Label: Island Records

Best.-Nr: I1829373

Plattentitel: 3 cd collectors set