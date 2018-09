Der 1979 in Maribor, Slowenien, geborene Künstler studierte zunächst Komposition und Musiktheorie in Ljubljana, um danach in Dresden und Karlsruhe unter anderem bei Wolfgang Rihm den letzten Schliff zu bekommen. Schnell gewann Žuraj renommierte Preise, darunter den Claudio-Abbado-Kompositionspreis der Berliner Philharmoniker, und wurde Stipendiat der Villa Massimo in Rom.

Zufallskomponente in der Musik

Seit einigen Jahren bezieht Vito Žuraj spieltheoretische Erkenntnisse in seine Kompositionen ein. Seine Werke sind auf CD erschienen und werden regelmäßig von renommierten Orchestern aufgeführt wie dem Ensemble Modern, dem Kölner Gürzenichorchester, dem Klangforum Wien oder dem New York Philharmonic Orchestra. Zuletzt schrieb der in Deutschland lebende Komponist im Rahmen einer Residenz die Schlagzeugkomposition "Drive" für das Erfurter Philharmonische Orchester.

Werke des slowenischen Komponisten Vito Žuraj wurden zuletzt in der Hamburger Elbphilharmonie uraufgeführt und beim Jubiläum der Kölner Philharmonie, außerdem vom Ensemble Intercontemporain in der Pariser Philharmonie, beim Festival Movimentos in Wolfsburg und beim Festival Archipel in Genf sowie beim Münchner ARD-Wettbewerb.

Musik-Laufplan

Titel: 1. Akt: Seid ihr bereit?

aus: Die schweigsame Frau. Komische Oper in 2 Aufzügen, op. 80

Länge: 04:54

Solist: Theo Adam

Solist: Annelies Burmeister

Solist: Wolfgang Schöne

Solist: Eberhard Büchner

Solist: Jeanette Scovotti

Solist: Carola Nossek

Solist: Trudeliese Schmidt

Solist: Klaus Hirte

Solist: Werner Haseleu

Solist: Helmut Berger-Tuna

Solist: Johannes Kemter

Chor: Chor der Staatsoper Dresden

Orchester: Staatskapelle Dresden

Dirigent: Marek Janowski

Komponist: Richard Strauss

Label: EMI CLASSICS

Best.-Nr: 7243-566033-2

Titel: Die schönste Nacht

Länge: 02:38

Interpret: Erich Wolfgang Korngold

Komponist: Erich Wolfgang Korngold

Label: kein

Best.-Nr: keine

Titel: Theme

aus: Taxi driver (Film, 1976)

Länge: 02:43

Interpret: Lanny Meyers & Top Design Musicians

Komponist: Bernard Herrmann

Label: Varese Sarabande Records

Best.-Nr: VSD-5562

Plattentitel: Sax and violence - Music from the dark side of the screen

Titel: Moonlight Serenade

Länge: 03:36

Interpret: Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker

Komponist: Glenn Miller

Label: EMI CLASSICS

Best.-Nr: 5573192

Plattentitel: Round Midnight

Titel: Ninna nanna della guerra

Länge: 02:34

Interpret: Rosa Balistreri

Komponist: Rosa Balistreri

Label: Fonit

Best.-Nr: B00A3ILUGW

Plattentitel: Le piu belle canzone di Rosa Balistreri

Titel: Hawk-eye

Länge: 03:02

Solist: Saar Berg

Orchester: Slowenische Philharmonie

Dirigent: Matthias Pintscher

Komponist: Vito Zuraj

Label: keine

Best.-Nr: keine

Titel: Humoresque

Länge: 03:31

Interpret: Art Tatum

Komponist: Antonin Dvorák

Label: Pablo

Best.-Nr: PACD4404-2

Plattentitel: Art Tatum - The complete Pablo Solo Masterpieces, Vol. 1/2

Titel: Die blutende Orange

aus: Der Zwerg. Ein tragisches Märchen für Musik in einem Akt (GA)

Länge: 02:57

Solist: Soile Isokoski (Sopran)(Donna Clara, Infantin von)

Solist: Spanien

Solist: Iride Martinez (Sopran)(Ghita, ihre Lieblingszofe)

Solist: Andrew Collis (Bass)(Don Estoban, der Haushofmeister)

Solist: David Kuebler (Tenor)(Der Zwerg)

Solist: Juanita Lascarro (Sopran)(1.Zofe)

Solist: Machiko Obata (Mezzosopran)(2.Zofe)

Solist: Anne Schwanewilms (Alt)(3.Zofe)

Solist: Natalie Karl

Solist: Martina Rüping

Chor: Frankfurter Kantorei

Orchester: Gürzenich-Orchester Köln

Dirigent: James Conlon

Komponist: Alexander Zemlinsky

Label: EMI CLASSICS

Best.-Nr: 724356624726

Titel: Orson's Theme

Länge: 02:47

Interpret: Bill Evans

Komponist: Michel Legrand

Label: Fantasy (amerikanisch)

Best.-Nr: OJCCD761-2

Plattentitel: I will say goodbye

Titel: Hora Moldovenesca

Länge: 02:56

Interpret: Taraf de Haidouks

Komponist: trad.

Label: CRAMMED DISCS

Best.-Nr: B001SL7NS2

Plattentitel: Maskarada

Titel: Always look on the bright side of life

Länge: 03:31

Interpret: Eric Idle

Komponist: Eric Idle

Label: ARIOLA EXPRESS

Best.-Nr: 676485-2/2

Plattentitel: The 90's - CD 2