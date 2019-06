Malte Arkona wurde 1978 in Hannover geboren. Früh kam er mit Musik jeglicher Art in Berührung. Sein Vater war Musiker in der Rockband Eloy, er selbst spielte früh Klavier und interessierte sich vor allem für die Klassiker.

Ausgezeichnetes Multitalent

Genregrenzen existieren für ihn jedoch nicht, er widmet sich mit ganzer Kraft den unterschiedlichsten Projekten vom Livehörspiel über die Fernsehshow "Die beste Klasse Deutschlands" bis zum Dokumentarfilm "Malte Arkonas Reise in die Welt der Gehörlosen". Er moderiert Konzerte für Kinder und für Erwachsene und entwickelt neue Konzertformate, um möglichst viele Menschen in die Konzertsäle zu locken. Für seine Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Echo Klassik und dem Bayerischen Fernsehpreis.

Musik-Laufplan

Titel: Largo al factotum

Länge: 04:44

Solist: Thomas Hampson

Orchester: Orchestra of St. Lukes

Dirigent: Roger Norrington

Komponist: Gioachino Rossini

Label: WARNER CLASSICS

Best.-Nr: B013TABWBS



Titel: Dupscheck

Länge: 00:55

Interpret: Otto Waalkes

Komponist: Otto Waalkes

Label: Rüssl Räckords

Best.-Nr: B06XSJBLHS

Plattentitel: Das Wort zum Montag



Titel: Böse Geister

aus: Des Kaisers Nachtigall

Länge: 03:17

Erzähler: Malte Arkona

Solistin: Michaela Petri (Blockflöten)

Chor: SWR Vokalensemble Stuttgart

Dirigent: Klaas Stok

Komponist: Ugis Praulins

Label: kein LC

Best.-Nr: B01LWT2IMN



Titel: 18. Variation

aus: Rhapsodie über ein Thema von Paganini

Länge: 02:43

Solist: Lang Lang

Orchester: Orchestra of the Mariinsky Theatre

Dirigent: Valery Gergiev

Komponist: Sergej Rachmaninow

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: B075L2LZH4



Titel: Helen

Länge: 05:10

Interpret: Hannes Arkona

Komponist: Hannes Arkona

Label: Blue Merle

Best.-Nr: edel 0086332 CTR

Plattentitel: Faust



Titel: Rheinlegendchen

aus: Des Knaben Wunderhorn

Länge: 03:02

Solist: Hanno Blaschke

Komponist: Gustav Mahler

Label: kein LC



Titel: Rendering 1

Länge: 05:29

Orchester: Bamberger Symphoniker

Dirigent: Jonathan Nott

Komponist: Luciano Berio

Label: TUDOR

Best.-Nr: B0042N9XPY



Titel: Im Frühtau zu Berge

Länge: 04:58

Interpret: Otto Waalkes

Komponist: Otto Waalkes

Label: Rüssl Räckords

Best.-Nr: B06XSL7KQW

Plattentitel: Ottocolor



Titel: Dos Gardenias

Länge: 03:04

Interpret: Buena Vista Social Club

Komponist: Isolina Carrillo

Label: WORLD CIRCUIT

Best.-Nr: B00EVN6OOI

Plattentitel: Buena Vista Social Club



Titel: Fragile

Länge: 04:23

Interpret: Sting

Komponist: Sting

Label: A&M

Best.-Nr: B001SQJPEC

Plattentitel: Nothing like the sun



Titel: Es war einmal

aus: Im Reich des Indra

Länge: 01:29

Solist: Hanno Blaschke

Komponist: Paul Abraham

Label: kein LC