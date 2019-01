Helmut Deutsch wurde 1945 in Wien geboren. Schon während des Klavierstudiums in seiner Geburtsstadt galt sein Interesse neben der Kammermusik vor allem der Liedbegleitung.

17-jährige Zusammenarbeit mit Hermann Prey

Die Liste der Sängerinnen und Sänger - Deutsch nennt 130, mit denen er im Laufe seiner Karriere konzertiert hat - liest sich wie ein Who's who der Gesangskunst. Am Anfang seiner Karriere standen mit ihm auf der Bühne Künstlerinnen wie Irmgard Seefried, Ileana Cotrubas, Grace Bumbry oder der Sänger Hermann Prey - mit letzterem verband Helmut Deutsch eine 17-jährige Zusammenarbeit.

Begleiter von Jonas Kaufmann

Heute sind es bedeutende Namen wie Diana Damrau, Olaf Bär oder Jonas Kaufmann, die den erfahrenen Liedpianisten an ihrer Seite schätzen. Etliche der Sängerinnen und Sänger hatten schon in ihrer Studienzeit Kontakt zu dem Pianisten, wie etwa Jonas Kaufmann, der zu Helmut Deutschs Schülern zählte.

Musik-Laufplan

Titel: (1) Te Deum laudamus. Allegro - Feierlich mit Kraft

aus: Te Deum für Soli, Chor und Orchester, WAB 45,

Länge: 06:51

Solist: Anna Tomowa-Sintow (S)

Solist: Agnes Baltsa (A)

Solist: Peter Schreier (T)

Solist: José Van Dam (Bass)

Chor: Wiener Singverein

Orchester: Berliner Philharmoniker

Dirigent: Herbert von Karajan

Komponist: Anton Bruckner

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 453091-2



Titel: Partita für Cembalo Nr. 2 c-Moll, BWV 826

Länge: 04:27

Interpret: Swingle Singers

Komponist: Johann Sebastian Bach

Bearbeiter: Ward Swingle

Plattentitel: Berliner Jazztage 1964 (I) (Eröffnungskonzert): Swingle Singers, Aladar Pege Trio, Max Gregor Big Band



Titel: Parla più piano

Länge: 03:12

Interpret: Jonas Kaufmann

Orchester: Orchestra del Teatro Massimo di Palermo

Leitung: Asher Fisch

Komponist: Nino Rota

Label: Sony Classical

Best.-Nr: 888751836322016

Plattentitel: Dolce Vita



Titel: (23) Depuis le jour où je me suis donnée, 1. Szene

aus: Louise. Musikalischer Roman in 4 Akten (5 Bildern)

Länge: 04:37

Solist: Ileana Cotrubas (Sopran)

Komponist: Gustave Charpentier

Label: CBS

Best.-Nr: S 3 K 46429



Titel: Nessun dorma (Keiner schlafe). Arie des Kalaf, 3. Akt

aus: Turandot. Lyrisches Drama in 3 Akten

Länge: 03:45

Solist: Franco Corelli (Tenor)(Kalaf)

Chor: Coro del Teatro dell'Opera di Roma

Orchester: Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma

Dirigent: Francesco Molinari-Pradelli

Komponist: Giacomo Puccini

Label: Emi

Best.-Nr: 747851-2



Titel: "Sentimental Me", I got rhythm

Länge: 02:02

Solist: Elly Ameling (Gesang)

Solist: Louis van Dijk (Klavier)

Komponist: George Gershwin

Label: Philips

Best.-Nr: 6514 284



Titel: Die drei Zigeuner, R 612, S 320

Länge: 06:36

Solist: Diana Damrau (Sopran)

Solist: Helmut Deutsch (Klavier)

Komponist: Franz Liszt

Label: VIRGIN CLASSICS

Best.-Nr: 0709282



Titel: Be my love

Länge: 03:08

Interpret: Fritz Wunderlich

Komponist: Nicholas Brodszky

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 472117-2

Plattentitel: Fritz Wunderlich Edition, Vol. 4



Titel: Ol' Man River

Länge: 04:23

Interpret: Frank Sinatra

Komponist: Jerome Kern

Label: UNIVERSAL



Titel: Nina Carina

Länge: 04:20

Solist: Placido Domingo (1941-)(Tenor)

Solist: Friedrich Gulda (Klavier)

Komponist: Friedrich Gulda