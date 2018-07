Angefangen hat Reinhold Beckmann mit überfallartigen Interviews in Künstlergarderoben für die "Aktuelle Stunde" im WDR, dann moderierte er als Sportchef von Sat.1 die Sendungen "Ran" und "Ranissimo" sowie später die "Sportschau" in der ARD. 1999 folgte eine eigene Sendung: die hieß so wie er, "Beckmann". 600-mal entlockte er im Ersten zu später Stunde Prominenten und unbekannten Menschen ungewöhnliche und persönliche Geschichten.

Als Sänger auf Deutschlandtour

1956 im niedersächsischen Twistringen geboren, ist Reinhold Beckmann eines der berühmtesten Gesichter des deutschen Fernsehens. Für seine Sportreportagen unter anderem mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet und vom Fachmagazin Kicker einst zum besten Moderator des Jahres gekürt, überraschte Reinhold Beckmann 2014 seine Fans als Sänger: Dem ersten Album von Beckmann & Band mit dem Titel "bei allem sowieso vielleicht" folgte in diesem Frühjahr das zweite, "Freispiel", und eine große Deutschlandtour.

Musik-Laufplan

