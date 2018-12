Der isländische Komponist und Multiinstrumentalist spielte in Hardcore-Bands wie Fighting Shit oder Celestine, er lässt sich von Miminal Techno ebenso beeinflussen wie von der isländischen Kultband Sigur Rós und tritt regelmäßig mit Bands befreundeter Musiker auf. Wie nebenbei fand er zu einem sehr individuellen Stil, der mit den Stichworten "Neoklassik" und "elektronische Musik" nur unzureichend beschrieben ist. Im Jahr 2007 veröffentlichte Ólafur Arnalds sein erstes Soloalbum, das von Tod und Geburt im engen Familienkreis inspiriert worden ist.

Animierte Fans zu Kunstwerken

Der 32-Jährige möchte die Grenze zwischen Künstler und Publikum durchlässig machen und forderte für das Projekt "Found Songs" seine Fans auf, sich von seinen Musikstücken zu Kunstwerken inspirieren zu lassen. Die eingesandten Werke veröffentlichte er gemeinsam mit seinen Songs.

Musik-Laufplan

